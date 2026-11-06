Newbury Street II Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Newbury Street II Acquisition A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Newbury Street II Acquisition A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at