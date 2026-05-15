Newbury Street II Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Newbury Street II Acquisition A lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at