09.03.2026 06:31:29
Newbury Street II Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Newbury Street II Acquisition A hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Newbury Street II Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 USD. Im Vorjahr hatte Newbury Street II Acquisition A 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
