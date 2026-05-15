Newbury Street II Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Newbury Street II Acquisition A stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at