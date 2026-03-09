|
09.03.2026 06:31:29
Newbury Street II Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Newbury Street II Acquisition A gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Newbury Street II Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!