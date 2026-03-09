Newbury Street II Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Newbury Street II Acquisition A gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Newbury Street II Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at