Business First Bancshares Aktie
WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053
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12.08.2026 21:55:01
Newcomer Director at Business First Bancshares Sells 10,000 Shares for $319,000
George W. Cummings III, Director at Business First Bancshares (NASDAQ:BFST), sold 10,000 shares of common stock on Aug. 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.87); post-transaction value based on Aug. 3, 2026, market close ($31.92).Business First Bancshares operates as a regional bank holding company with $1.0 billion in market capitalization and $334 million in TTM revenue, demonstrating solid profitability with $85.5 million in TTM net income. The company maintains a competitive position within the regional banking sector through its diversified product offerings and community-focused banking model, operating from its Baton Rouge headquarters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Business First Bancshares Inc Registered Shs
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22.07.26
|Ausblick: Business First Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Business First Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Ausblick: Business First Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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12.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Business First Bancshares Inc Registered Shs
|32,18
|0,63%
|First Bancshares IncShs
|34,10
|3,33%