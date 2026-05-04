Newell Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Newell Brands hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,09 Prozent auf 1,55 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at