Newell Brands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Newell Brands hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at