Newell Brands hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Newell Brands stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at