Newell Brands Aktie
WKN: 860036 / ISIN: US6512291062
|
31.07.2026 12:47:52
Newell Brands, Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Newell Brands, Inc. (NWL) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $106 million, or $0.25 per share. This compares with $46 million, or $0.11 per share, last year.
Excluding items, Newell Brands, Inc. reported adjusted earnings of $180 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $1.994 billion from $1.935 billion last year.
Newell Brands, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $106 Mln. vs. $46 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.11 last year. -Revenue: $1.994 Bln vs. $1.935 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.18 To $ 0.20 Next quarter revenue guidance: 2 % To 3 % Full year EPS guidance: $ 0.73 To $ 0.77 Full year revenue guidance: 0 % To 1 %
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newell Brands Inc
|
30.07.26
|Ausblick: Newell Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Newell Brands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Newell Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Newell Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Newell Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)