Newell Brands präsentierte Quartalsergebnisse

Newell Brands hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,67 Prozent auf 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,95 Milliarden USD gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,680 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Newell Brands ein EPS von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,20 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Newell Brands 7,58 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at