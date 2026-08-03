Newell Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Newell Brands hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,99 Milliarden USD – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newell Brands 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at