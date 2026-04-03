Newfoundland Discovery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Newfoundland Discovery gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Newfoundland Discovery hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at