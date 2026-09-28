Newfoundland Discovery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Newfoundland Discovery lud am 25.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Newfoundland Discovery ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at