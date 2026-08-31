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31.08.2026 06:31:29
Newfoundland Discovery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Newfoundland Discovery lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Newfoundland Discovery ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.
Newfoundland Discovery hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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