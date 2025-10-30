|
Newgen Software Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Newgen Software Technologies hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,03 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Newgen Software Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 4,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,97 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 5,68 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,00 Milliarden INR gesehen hatten.
