Newgen Software Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Newgen Software Technologies präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Newgen Software Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,48 INR sowie einem Umsatz von 4,16 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at