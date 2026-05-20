NewHold Investment A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NewHold Investment A äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NewHold Investment A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at