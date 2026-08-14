NewHold Investment A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NewHold Investment A präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at