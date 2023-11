NewLake Capital Partners hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NewLake Capital Partners ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NewLake Capital Partners die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NewLake Capital Partners 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at