NewLake Capital Partners hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NewLake Capital Partners hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at