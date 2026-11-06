NewLake Capital Partners legte Quartalsergebnis vor

NewLake Capital Partners hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte NewLake Capital Partners 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,53 Prozent auf 12,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at