NewLake Capital Partners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NewLake Capital Partners hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at