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17.09.2026 06:31:29
Newlat Food Az nominativa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Newlat Food Az nominativa ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Newlat Food Az nominativa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,190 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 140,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 641,5 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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