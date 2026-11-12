Newlat Food Az nominativa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Newlat Food Az nominativa lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 142,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 621,9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at