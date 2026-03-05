Newlox Gold Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Newlox Gold Ventures hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Newlox Gold Ventures ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at