Newlox Gold Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Newlox Gold Ventures hat am 05.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Newlox Gold Ventures ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,30 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,79 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

