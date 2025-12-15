Newlox Gold Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Newlox Gold Ventures hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Newlox Gold Ventures ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Newlox Gold Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at