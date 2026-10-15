Newlox Gold Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Newlox Gold Ventures stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Newlox Gold Ventures ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,56 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 56,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,30 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at