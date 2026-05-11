Newmac Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Newmac Resources hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Newmac Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at