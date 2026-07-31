Newmark Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Newmark Group A äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Newmark Group A hat ein EPS von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,110 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 888,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 747,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at