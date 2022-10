Newmark Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Newmark Group A präsentierte in der am 28.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,350 USD. Im Vorjahresviertel hatte Newmark Group A 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Newmark Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 664,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 788,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at