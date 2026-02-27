Newmark Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Newmark Group A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Newmark Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,01 Milliarden USD – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Newmark Group A 880,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,680 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Newmark Group A einen Umsatz von 2,73 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at