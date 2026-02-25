Newmark Grou a Aktie
WKN DE: A2H62G / ISIN: US65158N1028
|
25.02.2026 14:28:24
Newmark Group Inc. Reveals Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Newmark Group Inc. (NMRK) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $67.98 million, or $0.37 per share. This compares with $45.41 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Newmark Group Inc. reported adjusted earnings of $171.79 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.3% to $1.006 billion from $872.71 million last year.
Newmark Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.98 Mln. vs. $45.41 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.26 last year. -Revenue: $1.006 Bln vs. $872.71 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newmark Group Inc Registered Shs -A-
|
24.02.26
|Ausblick: Newmark Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Newmark Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Newmark Group Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newmark Group Inc Registered Shs -A-
|14,43
|-1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.