NewMarket: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NewMarket äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NewMarket ein EPS von 11,84 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 747,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 698,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at