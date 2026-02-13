NewMarket informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NewMarket stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NewMarket ein EPS von 11,56 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,94 Prozent auf 635,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 654,7 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 44,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48,22 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at