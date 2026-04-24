NewMarket mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NewMarket hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 12,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NewMarket noch ein Gewinn pro Aktie von 13,26 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,46 Prozent auf 669,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 701,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at