NewMarket mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NewMarket hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NewMarket 10,67 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 716,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 690,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at