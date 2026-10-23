Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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23.10.2026 13:20:02
Newmont: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Newmont (NYSE:NEM) reported $1.9 billion of free cash flow for the period. Long-term investors care because sustained cash generation fuels shareholder returns and internal growth without the company taking on debt. Three things management said stand out.
Newmont reduced its full-year all-in sustaining cost estimate, which measures the complete cost to produce an ounce of gold, by 10% to $1,520 per ounce.
Management amended its Nevada Gold Mines joint venture agreement, a combined regional mining partnership, to include three previously excluded prospective properties for $1.95 billion.
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