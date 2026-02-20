Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Rohstoff-Bilanz
|
20.02.2026 07:28:00
Newmont-Aktie fällt: Anleger reagieren negativ auf gemischte Zahlen
Beim Umsatz ging es für Newmont im abgelaufenen Jahresviertel von 5,72 Milliarden US-Dollar auf 6,82 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Zuwachs auf 6,19 Milliarden US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Newmont einen Gewinn je Aktie von 6,39 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,53 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 2,92 US-Dollar betragen hatte. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 22,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Bergbau-Konzern jedoch 22,67 Milliarden US-Dollar um - nach 18,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE ging es für die Newmont-Aktie zunächst hoch - dann sackte sie jedoch um 3,59 Prozent auf 120,90 US-Dollar ab.
Redaktion finanzen.at
