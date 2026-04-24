Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Zahlen präsentiert
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24.04.2026 22:15:00
Newmont-Aktie gibt trotzdem nach: Umsatz und Gewinn legen in Q1 zu
Bei Newmont lief es im ersten Geschäftsquartal 2026 besser als erwartet. Der Gewinn stieg von 1,68 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 3,0 US-Dollar je Aktie an und lag damit höher, als Experten im Vorfeld prognostiziert hatten (2,19 US-Dollar je Aktie).
Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal von 4,87 Milliarden US-Dollar auf nun 7,31 Milliarden US-Dollar - die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten zuvor bei 6,52 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Newmont-Aktie zeigte sich an der NYSE letztlich 8,68 Prozent stärker bei 120,70 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
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