Newmont Corporation Aktie

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WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

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Zahlen präsentiert 24.04.2026 06:45:00

Newmont-Aktie profitiert: Umsatz und Gewinn legen in Q1 zu

Newmont-Aktie profitiert: Umsatz und Gewinn legen in Q1 zu

Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte.

Bei Newmont lief es im ersten Geschäftsquartal 2026 BESSER / SCHLECHTER als erwartet. Der Gewinn stieg von 1,68 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 3,0 US-Dollar je Aktie an und lag damit höher, als Experten im Vorfeld prognostiziert hatten (2,19 US-Dollar je Aktie).

Der Umsatz VERBESSERTE / VERSCHLECHTERTE sich im Berichtsquartal von 4,87 Milliarden US-Dollar auf nun 7,31 Milliarden US-Dollar - die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten zuvor bei 6,52 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Newmont-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 0,59 Prozent höher bei 111,72 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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