Newmont Corporation Aktie

WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

Rohstoff-Bilanz 19.02.2026 22:25:40

Newmont-Aktie zieht an: Anleger reagieren positiv auf gemischte Zahlen

Newmont-Aktie zieht an: Anleger reagieren positiv auf gemischte Zahlen

Newmont hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgelegt - so hat der Goldproduzent im vergangenen Turnus abgeschnitten.

Im Durchschnitt hatten Analysten für Newmont im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente Newmont im Berichtsquartal 1,19 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,24 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.

Beim Umsatz ging es für Newmont im abgelaufenen Jahresviertel von 5,72 Milliarden US-Dollar auf 6,82 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Zuwachs auf 6,19 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Newmont einen Gewinn je Aktie von 6,39 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,53 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 2,92 US-Dollar betragen hatte. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 22,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Bergbau-Konzern jedoch 22,67 Milliarden US-Dollar um - nach 18,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE geht es für die Newmont-Aktie zeitweise 1,47 Prozent nach oben auf 127,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Barrick Mining-Aktie dennoch niedriger: Umsatz und Gewinn legen zu

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

