Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
|Rohstoff-Bilanz
|
19.02.2026 22:25:40
Newmont-Aktie zieht an: Anleger reagieren positiv auf gemischte Zahlen
Beim Umsatz ging es für Newmont im abgelaufenen Jahresviertel von 5,72 Milliarden US-Dollar auf 6,82 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Zuwachs auf 6,19 Milliarden US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Newmont einen Gewinn je Aktie von 6,39 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,53 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 2,92 US-Dollar betragen hatte. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 22,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Bergbau-Konzern jedoch 22,67 Milliarden US-Dollar um - nach 18,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE geht es für die Newmont-Aktie zeitweise 1,47 Prozent nach oben auf 127,24 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
16:06
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10:52
|Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newmont-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Newmont gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Newmont Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Newmont Corporation
|106,70
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.