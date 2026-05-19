Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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19.05.2026 16:00:00
Newmont Corp. in 5 Years: Boom, Bust, or Something Better?
Newmont Corporation's (NYSE: NEM) strategy of focusing on concentrated gold investments raises several interesting considerations for long-term investors. First, there's the price of gold, its primary source of revenue. Second, the company's strategy in maximizing profitability from its production. Third, how that strategy impacts its upside and downside exposure to the price of gold.The confluence of these three factors will guide the company's boom-and-bust or other scenarios over the next five years. Let's have a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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