Newmont Corporation Aktie

Newmont Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 04:03:20

Newmont Corporation Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Newmont Corporation (NEM) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $2.202 billion, or $2.06 per share. This compares with $2.061 billion, or $1.85 per share, last year.

Excluding items, Newmont Corporation reported adjusted earnings of $2.246 billion or $2.10 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.1% to $6.118 billion from $5.317 billion last year.

Newmont Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.202 Bln. vs. $2.061 Bln. last year. -EPS: $2.06 vs. $1.85 last year. -Revenue: $6.118 Bln vs. $5.317 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newmont Corporation

mehr Nachrichten