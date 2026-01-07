Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

Newmont Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead

Newmont (NYSE: NEM) is the largest gold miner in the world with sites in the Americas, Australia, Africa, and Asia. The company's financial results lean heavily on gold prices, and since gold had its best year in over four decades, Newmont stock followed suit. The gold miner's shares surged by more than 160% in 2025. However, gold miners don't always enjoy those types of rallies and can underperform the precious metals that they accumulate. For instance, Newmont only delivered a 69% return over the past five years, which lags gold and the S&P 500 during that time.While last year was a strong year for the miner, there is no guarantee that 2026 will hold the same success. It is possible for Newmont to underperform even if gold prices continue to go up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
