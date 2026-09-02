Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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02.09.2026 18:08:12
Newmont Stock Jumps 34.5% in August, and Gold's Rally Could Take It Higher
Shares in Newmont Corporation (NYSE: NEM) rose 34.5% in August, according to data from S&P Global Market Intelligence. The move comes amid rising gold prices and positive news on the administrative and operational fronts regarding the resolution of a dispute with Barrick Mining Corporation (NYSE: B). In addition, I would argue that the appeal of gold as a safe-haven investment increased throughout the month. The price of gold rose throughout the month, and given the operational leverage miners have to commodity prices, it's not surprising that the market bought up the stock and took it sharply higher in August. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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