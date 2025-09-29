Newmont Corporation Aktie

Newmont Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853823 / ISIN: US6516391066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 14:47:44

Newmont Tom Palmer To Step Down; Names Natascha Viljoen As CEO; Stock Up In Pre-market

(RTTNews) - Newmont Corp. (NEM), a gold mining company, on Monday said that Chief Executive Officer Tom Palmer will step down as CEO and from the Board of Directors on December 31.

President and Chief Operating Officer Natascha Viljoen will take over as President and CEO effective January 1, 2026.

Palmer will serve as Strategic Advisor until March 31, 2026, to support a smooth transition.

Viljoen joined the company in 2023, bringing more than 30 years of experience and has most recently served as CEO of Anglo American Platinum

The company said the move is part of its long-term leadership succession planning.

In the pre-market trading, Newmont is 3.11% higher at $87.88 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newmont Corporationmehr Nachrichten

Analysen zu Newmont Corporationmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Newmont Corporation 74,77 2,61% Newmont Corporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag wenig bewegt -- DAX unsicher -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegt sich der heimische Leitindex seitwärts, während sich auch der deutsche Markt unentschlossen präsentiert. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen