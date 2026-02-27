|
Newpark Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Newpark Resources hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Newpark Resources ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Newpark Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,2 Millionen USD im Vergleich zu 57,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,450 USD. Im Vorjahr waren -1,720 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Newpark Resources im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 277,04 Millionen USD. Im Vorjahr waren 217,49 Millionen USD in den Büchern gestanden.
