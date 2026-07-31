Newpark Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Newpark Resources lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent auf 81,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at